يامال.. موهبة مهددة بالضياع

بات لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال الذي يعد من أبرز المواهب في كرة القدم العالمية، مهدداً بضياع موهبته بسبب السلوكيات المثيرة للجدل التي رافقت مسيرته أخيراً.



فالموهبة الإسبانية من أصل مغربي البالغ من العمر 18 عاماً، ووصيف جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، يعيش مرحلة حساسة تجمع بين النجاح الكبير والضغوط المتزايدة داخل وخارج الملعب.



وخطف جناح برشلونة الأضواء بفضل مهاراته العالية، وسرعته، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، وقيادته منتخب بلاده لتحقيق بطولة أمم أوروبا الأخيرة، إلا أن تصريحاته الأخيرة قبل «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد، حين قال إن الخصم «يسرق ثم يشتكي»، أثارت انتقادات واسعة ضده من وسائل الإعلام الدولية.



ووصفت شبكة ESPN تصريحه بأنه «غير ناضج إعلامياً»، وذكرت أن اللاعب أدخل نفسه في مواجهة غير ضرورية مع جماهير الخصم وهو ما يؤثر عليه مستقبلاً.



من جانبها أفادت تقارير اعلامية عدة بأن إدارة برشلونة ألغت مقابلة إعلامية كانت مقررة ليامال بعد المباراة، في خطوة تهدف إلى تهدئة الموقف وتقليل الضغوط عليه، وأشارت إلى أن هناك قلقاً داخل النادي، بشأن طريقة إدارة اللاعب صورته الإعلامية.



وحذّرت تقارير أخرى من أن الضغط النفسي والإعلامي الذي يتعرض له اللاعبون في سن مبكرة قد يؤثر على تطورهم المهني، ولامين ليس استثناء.



وتعتبر المرحلة الحالية اختباراً حقيقياً للاعب الشاب، بين الاستمرار في مسار التطور الفني والانضباط، أو الوقوع في الأخطاء التي أضاعت مواهب كثيرة من قبله، وفي مقدمتهم البرازيلي نيمار.



ورغم الجدل، يؤكد محللون أن إمكاناته الكبيرة قادرة على تأمين مستقبل مشرق له، إذا تمكن من السيطرة على سلوكياته، والتعامل بجدية مع مسؤوليته كنجم يلعب في أكبر الأندية العالمية.