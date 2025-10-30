تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه لوريان بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 49، بعد عرضية من الجانب الأيمن استغلها نونو مينديز وسدد الكرة في الشباك.

ولم يدم تقدم الضيوف سوى دقيقتين فقط، إذ أدرك إيغور كاريوكا التعادل لصالح لوريان في الدقيقة 51 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لحارس باريس سان جيرمان.

ضربة موجعة لسان جيرمان

وتلقى الفريق ضربة موجعة بإصابة لاعبه ديزيريه دويه مجدداً، بعد أن بدأ في استعادة مستواه تدريجياً منذ عودته ضد ستراسبورغ في 10 أكتوبر الجاري.

وفي الدقيقة 61، أمسك دويه بفخذه اليمنى وغادر أرض الملعب، وعكست تعابير وجهه القلق من احتمال ابتعاده عن الملاعب فترة طويلة.

ويعد هذا التعادل الثالث لسان جيرمان في آخر أربع مباريات بالدوري الفرنسي، ما يهدد صدارته لجدول الترتيب، إذ جمع 21 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة فقط على موناكو صاحب المركز الثاني الذي حقق الفوز في آخر مباراتين.

في المقابل، رفع لوريان رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ16 بجدول الترتيب.