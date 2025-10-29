لقي رجل مسن مصرعه بعد أن اصطدم كرسيه المتحرك الكهربائي بسيارة يقودها حارس مرمى إنتر ميلان جوسيب مارتينيز.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، وقعت الحادثة في مقاطعة كومو، وذكرت الشرطة أن الكرسي المتحرك بدا وكأنه انحرف إلى مسار السيارة.

وقالت الشرطة الإيطالية إن السيارة التي يقودها حارس مرمى إنتر ميلان صدمت رجلاً كان على كرسي متحرك كهربائي يسير على مسار للدراجات على جانب طريق في مقاطعة كومو.

تصرف شجاع من حارس إنتر

وأضافت أن مارتينيز أوقف سيارته من أجل مساعدة الرجل البالغ من العمر 81 عاماً، لكنه توفي قبل وصول سيارة الإسعاف.

ومارتينيز هو الحارس الثاني لإنتر ميلان منذ انضمامه من جنوى في 2024.

وشارك الدولي الإسباني البالغ من العمر 27 عاماً الذي لعب أيضاً للاس بالماس ولايبزيغ، في 12 مباراة مع إنتر.