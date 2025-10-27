تولوكا يخسر فرصة توسيع صدارة الدوري المكسيكي

تعادل فريق تولوكا مع ضيفه باتشوكا (2 - 2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المكسيكي لكرة القدم، وبذلك أهدر تولوكا فرصة توسيع الفارق في صدارة الدوري.



وبهذه النتيجة، رفع تولوكا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على كل من تيجريس أونال وكروز أزول.



وتقدم تولوكا مبكراً بهدفين عن طريق خيسوس جالاردو في الدقيقة (10)، وباولينيو في الدقيقة (25)، قبل أن يقلص باتشوكا الفارق عبر إيدنر فالنسيا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ثم أدرك اللاعب ذاته التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة (55).