حسم فريق ريال مدريد كلاسيكو الأرض أمام غريمه برشلونة بفوز مثير 2ـ1 في المواجهة التي جرت مساء اليوم (الأحد) على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ليعتلي الفريق الملكي صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة.



افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة (22) عبر الفرنسي كيليان مبابي الذي استغل تمريرة متقنة وانفرد بالحارس وسددها قوية في شباك الحارس البولندي تشيزني، ورد برشلونة في الدقيقة (38) بهدف لفيرمين لوبيز الذي تابع كرة مرتدة وسددها بيمناه في المرمى، معدلاً النتيجة وسط فرحة جماهير الفريق الكتالوني.



وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد الإنجليزي جود بيلينغهام التقدم للريال بعد متابعة كرة ساقطة من رأس المدافع هوندسون عند الدقيقة (42)، ليسجل الهدف الثاني في مرمى تشيزني.



وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان اللعب بندية عالية، وأهدر مبابي فرصة توسيع الفارق بعد أن تصدى تشيزني ببراعة لركلة جزاء عند الدقيقة (67)، مانعاً الهدف الثالث بطريقة لافتة.



وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة بعد طرد لاعب برشلونة بيدري بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة (90+9)، ليكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين حتى صافرة النهاية التي انتهت بفوز مدريد وتصدره فرق الدوري الإسباني. وشهدت نهاية المباراة أحداثاً مثيرة بعد اشتباكات بين لاعبي ريال مدريد ولاعبي برشلونة، يتقدمهم نجم الفريق لامين يامال، على خلفية التلاسن الإعلامي والحرب الكلامية في التصريحات التي سبقت الكلاسيكو.