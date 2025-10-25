انسحبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، لاعبة التنس، قبل مباراتها في نصف نهائي دورة طوكيو اليابانية «500 نقطة» في كرة المضرب، السبت، ما منح التشيكية ليندا نوسكوفا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة السويسرية بيليندا بنتشيتش.



وقالت ابنة الـ26 بطلة ويمبلدون 2022، بعد انسحابها من مواجهة نصف النهائي أمام ليندا، المصنفة سادسة: «أنا آسفة جداً لعدم قدرتي على اللعب اليوم، أعاني من مشكلات في الظهر هذا الأسبوع، ولا يمكنني اللعب بنسبة 100%، أشعر بخيبة أمل لأن جماهيري لن تراني، لكن آمل أن أراكم العام القادم»، طبقاً لما نقلته «فرانس برس».



وضمنت إيلينا، المولودة في موسكو، العاصمة الروسية، المصنفة ثانية في الدورة، تأهلها إلى بطولة رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي ايه» الختامية الجمعة، بعد تأهلها إلى المباراة النهائية.



وحجزت اللاعبة الكازاخستانية، المصنفة السابعة عالمياً البطاقة الثامنة الأخيرة إلى بطولة رابطة اللاعبات المحترفات المقررة في الرياض العاصمة السعودية، بدءاً من الأول وحتى الثامن من نوفمبر القادم، بعد فوزها على الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو بمجموعتين دون رد في ربع النهائي.



من جهتها، وصلت بيليندا، بطلة أولمبياد طوكيو 2021، المصنفة خامسة، إلى النهائي بعد فوزها على الأمريكية صوفيا كينن، 7ـ6، 7ـ5، 3ـ6، 6ـ2 في مباراة استغرقت ساعتين و15 دقيقة.