اكتسح ليفربول الإنجليزي مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء) على ملعب «دويتشه بنك بارك» ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تلقى ليفربول ضربة مبكرة بإصابة ظهيره الأيمن جيريمي فريمبونغ، ليغادر ملعب المباراة في الدقيقة 19، ويدخل كونور برادلي بدلاً منه.

وفي الدقيقة 26، افتتح فرانكفورت التسجيل عن طريق راسموس كريستنسن، لكن ليفربول كشر عن أنيابه بتسجيل 3 أهداف متتالية بتوقيع هوغو إيكيتيكي، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي في الدقائق 35، و39، و44، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الريدز» بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وواصل الفريق الإنجليزي ضغطه في الشوط الثاني، ليحرز كودي غاكبو الهدف الرابع في الدقيقة 66، قبل أن يضيف سوبوسلاي الهدف الخامس بعدها بأربع دقائق فقط.

ودخل النجم المصري محمد صلاح بديلاً في الدقيقة 74 على حساب هوغو إيكيتيكي، لكنه لم ينجح في كسر صيامه التهديفي في الدقائق الأخيرة.

«الريدز» يستعيد كبرياءه

بهذا الفوز، استعاد ليفربول كبرياءه بانتصار ثمين بعد 4 خسائر متتالية محلياً وقارياً، أثارت انتقادات عنيفة ضد فريق المدرب آرني سلوت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند 3 نقاط في المركز الـ22.