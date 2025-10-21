أعلن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي رسمياً تعيين المدرب شون دايتش مدرباً للفريق الكروي الأول بعقد يمتد حتى صيف 2027، وسيتولى مسؤولية أول مباراة له مساء الخميس عندما يواجه فريق ريدز فريق بورتو في الدوري الأوروبي، خلفاً للأسترالي أنجي بوستيكوغلو، وذلك في بيان رسمي تم نشره عبر حساب النادي في منصة اكس.



وقال الإنجليزي في بيانه: «يسر نادي نوتنغهام فورست أن يعلن تعيين شون دايتش مدربًا جديدًا للنادي، بعد عملية توظيف شاملة قادها المدير العالمي لكرة القدم، إيدو غاسبار، والمدير الفني العالمي، جورج سيريانوس».



وأصبح دايتش البالغ من العمر 54 عاماً، ثالث مدرب للفريق بعد مرور 8 جولات فقط من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يحتل فورست المركز الـ18 في جدول الترتيب بفوز واحد وتعادلين وخمس هزائم.



وسيخلف المدرب الإنجليزي، أنجي بوستيكوغلو الذي استمر في منصبه 39 يوماً فقط وأقيل بعد 17 دقيقة من الهزيمة 0-3 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي، ليصبح ثاني أسرع مدرب تتم إقالته في الدوري الإنجليزي الممتاز.