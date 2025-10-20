«دش بارد» يشعل أزمة بين أرسنال وأتلتيكو مدريد!
قدم أتلتيكو مدريد شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد أرسنال، على خلفية ما وصفه بتقصير في تجهيز مرافق النادي اللندني قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.


وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، واجه لاعبو أتلتيكو مدريد ظروفاً تدريبية صعبة تحت أمطار غزيرة وبرودة قاسية، قبل أن يكتشفوا أن خزانات المياه الساخنة في مرافق التدريب لم تُعبأ، ما اضطرهم إلى العودة إلى الفندق والاستحمام هناك. وأشارت التقارير إلى أن إدارة أتلتيكو نبهت مسؤولي أرسنال منذ بداية الحصة التدريبية إلى المشكلة، غير أن الأخيرة لم تُعالج في حينها، ما أثار استياء البعثة الإسبانية بأكملها.


وعبر مسؤولون في النادي عن استغرابهم من افتقار ملعب حديث يستضيف مباريات دوري الأبطال لمتطلبات أساسية كهذه، معتبرين أن الواقعة تعكس ضعفاً في التجهيزات والتنظيم لا يليق بمستوى المسابقة القارية.

