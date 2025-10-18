قبل عام من انطلاقته.. بيع أكثر من مليون تذكرة لمونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيع أكثر من مليون تذكرة لمباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو القادم.وكشف رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو أن الإقبال الكبير يعكس حماس الجماهير لأول نسخة تُقام في 3 دول وبمشاركة 48 منتخباً.وتصدرت الدول المضيفة الثلاث قائمة المبيعات، تلتها إنجلترا وألمانيا والبرازيل وإسبانيا وكولومبيا والأرجنتين وفرنسا. وأوضح «الفيفا» أن مرحلة البيع التالية ستبدأ في 27 أكتوبر، وتشمل تذاكر المباريات الفردية وحزم الملاعب والفرق. وحتى الآن، تأهل 28 منتخباً رسمياً للبطولة، من بينها الدول المضيفة وإنجلترا كأول منتخب أوروبي يضمن مشاركته في المونديال التاريخي القادم.