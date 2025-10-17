ردَّ هانز فليك، مدرب برشلونة، على الشائعات التي تحدثت عن تدخل إدارة النادي لإشراك نجم الفريق لامين يامال أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، رغم عدم التزام اللاعب بموعد التدريب.

كانت تقارير صحفية ذكرت أن يامال تأخّر عن اجتماعٍ تحضيري لمباراة باريس سان جيرمان، وأن فليك قرر – حرصاً على الانضباط داخل غرفة الملابس – عدم إشراكه أساسياً، إلا أن ضغط الإدارة أعاده إلى التشكيلة الأساسية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة جيرونا، نفى المدرب الألماني شائعة تأخر يامال التي وصفها بـ«الكاذبة»، حيث قال: «أريد أن أعرف من أين جاءوا بهذا الكلام! لم يوجه لي ديكو ولا أي شخص في النادي أي حديث بهذا الشأن، لديهم ثقة كبيرة في عملي، ولن يطلبوا مني أي شيء، ليس لدي ما أخفيه، وإذا قال أحد هذا، فهو يكذب».

يامال يتعرض لانتكاسة

وكان نادي برشلونة أعلن في الثالث من أكتوبر الجاري تجدد إصابة نجمه الشاب لامين يامال بعد فترة قصيرة من تعافيه.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «عادت إصابة لامين يامال في الفخذ بعد مباراة باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يستغرق تعافيه ما بين أسبوعين إلى ثلاثة».