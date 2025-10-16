أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس (الأربعاء)، تجديد عقد نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ، في إطار خطته للاحتفاظ بعناصره الأساسية.

وقال النادي الكتالوني في بيان على موقعه الإلكتروني: «جدد لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ عقده مع نادي برشلونة حتى عام 2029، ووقع الهولندي عقده الجديد مع الرئيس خوان لابورتا في المقر الرئيسي للنادي الأربعاء».

وكان دي يونغ قد انضم إلى برشلونة صيف 2019 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة قُدرت بنحو 86 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى صفوف «البلوغرانا»، خاض دي يونغ 267 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفاً، وقدم 24 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج فريقه بـ6 ألقاب محلية.