يواجه لاعب نادي ريال مدريد الإسباني النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في بلاده.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن فينيسيوس يواجه تهمة «إزعاج راحة أو عمل الآخرين» خلال الحفل الكبير الذي نظمه في ريو دي جانيرو للاحتفال بعيد ميلاده.

وأضافت الصحيفة أن القضية تستند إلى شكوى من جار المكان الذي أُقيم فيه الحفل، الذي شهد احتفال جناح المنتخب البرازيلي بعيد ميلاده الـ25 بين 19 و21 يوليو الماضي، ووفقاً للشكوى، فإن الحفل، الذي أقيم في عقار فاخر مخصص لتنظيم المناسبات، أحدث ضجيجاً كبيراً وأخلّ بسكينة الحي.

وادعى المشتكي أنه اتصل بالشرطة بسبب ارتفاع صوت الموسيقى والصراخ، فطلبت من الضيوف خفض الصوت، وبالفعل، امتثل فينيسيوس وضيوفه للأمر، لكن عندما غادرت الشرطة، عاد الصوت إلى مستوى عالٍ جداً، حسبما ذكر المشتكي.

وأوضحت الصحيفة أن من المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية في القضية بتاريخ 6 نوفمبر، وبموجب القانون البرازيلي، يُعاقب على «إزعاج راحة أو عمل الآخرين» بالسجن لمدة تراوح بين 15 يوماً وثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية.