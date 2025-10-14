بعد أن تأهلت رسمياً منتخبات المغرب وتونس ومصر والجزائر وغانا والرأس الأخضر، تبقى 3 مقاعد مباشرة للقارة الأفريقية والتي ستُحسم عند منتصف ليل اليوم (الثلاثاء)، وستشهد أفراح التأهل للمونديال في 3 دول من بين 7 مرشحة منتخباتها لخطف بطاقات التأهل المباشرة.المجموعة الثانية السنغال أقرب من الكونغوبات منتخب السنغال على بُعد نقطة واحدة فقط من الإعلان رسمياً عن وصوله لكأس العالم 2026، إذ يدخل لقاءه أمام موريتانيا متصدراً المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات و3 تعادلات وأحرز هجومه 18 هدفاً فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ويليه منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد 19 نقطة، وفي حالة تعادل السنغال وفوز الكونغو على السودان سيتساوى المنتخبان في عدد النقاط (22 لكل منهما)، ولكن فارق الأهداف لصالح السنغال (+15) مقابل (+8) للكونغو، وإذا ما أراد منتخب الكونغو التأهل فعليه الفوز بشرط خسارة السنغال، أما في حالة تعادل السنغال فلابد أن تنتصر الكونغو على السودان بفارق (+7) على أقل تقدير لتحصد المقعد المباشر للمونديال.صراع ثلاثي في المجموعة الثالثةرغم أن منتخب بنين يتصدر المجموعة الثالثة (17 نقطة) وبفارق نقطتين عن وصيفه جنوب أفريقيا (15 نقطة) إلا أنه سيخوض لقاء صعباً يهدد صدارته، إذ سيلتقي بمضيفه منتخب نيجيريا ثالث المجموعة (14 نقطة) والذي يتمسك وبقوة بأمله في التأهل ففوزه سيجعله متساوياً بعدد النقاط مع المتصدر بنين وسيخطف بطاقة التأهل في حالة كسره لفارق الأهداف بينهما شريطة تعثر جنوب أفريقيا أمام ضيفه راوندا؛ فلذا يدخل منتخب بنين اللقاء للفوز ولا غيره ليتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، فيما يحتاج منتخب جنوب أفريقيا لخطف بطاقة التأهل للفوز شريطة تعثر بنين بالتعادل أو الخسارة.ساحل العاج الأوفر حظاً في السادسةوفي المجموعة السادسة ينحصر الصراع على البطاقة المباشرة بين المتصدر ساحل العاج (23 نقطة) ووصيفه الجابون (22 نقطة)، ويكفي ساحل العاج الفوز على ضيفه منتخب كينيا ليتأهل رسمياً لنهائيات كأس العالم بغض النظر عن نتيجة الجابون وضيفه بورندي، أما المنتخب الجابوني فإنه يأمل في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه من خلال الفوز وتعثر المتصدر بالتعادل أو الخسارة.