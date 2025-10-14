في لقطة طريفة ومفاجئة، اقتحم «فأر» أرضية ملعب «كارديف سيتي» خلال مباراة ويلز وبلجيكا، التي أُقيمت أمس (الإثنين)، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

دخل الفأر أرض الملعب في الدقيقة 66، في مشهد خطف الأنظار، وحاول الحارس البلجيكي «تيبو كورتوا» الإمساك به، لكن الفأر أفلت من قبضته، ما أثار تفاعلاً واسعاً من الجماهير الحاضرة.

واضطُر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة لثوانٍ قليلة حتى خرج الفأر من الملعب، بعد مطاردة قصيرة شارك فيها أحد لاعبي منتخب ويلز.

بلجيكا تتفوق على ويلز برباعية مثيرة

وخطف المنتخب البلجيكي انتصاراً مثيراً بأربعة أهداف مقابل هدفين، وافتتح جو رودون التسجيل لمنتخب ويلز في الدقيقة الثامنة، لكن كيفين دي بروين عادل النتيجة لبلجيكا بعد 10 دقائق من ركلة جزاء، قبل أن يمنح توماس مونييه منتخب «الشياطين الحمر» التقدم في الدقيقة 24.

وأحرز دي بروين ركلة جزاء ثانية لبلجيكا في الدقيقة 76 ليعزز تقدم الضيوف، ثم قلّص البديل ناثان برودهيد الفارق إلى هدف واحد قبل دقيقة واحدة من من نهاية الوقت الأصلي.

وفشلت محاولات ويلز في إدراك التعادل، إذ احتاج المنتخب البلجيكي إلى 60 ثانية فقط لاستعادة فارق الهدفين.

بهذا الفوز، رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، بفارق نقطة واحدة عن منتخب مقدونيا الشمالية الذي تعادل 1-1 على أرضه مع كازاخستان، بينما تجمد رصيد ويلز عند 10 نقاط في المركز الثالث.