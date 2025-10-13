أشاد مهاجم ريال مدريد النجم الفرنسي كيليان مبابي، بالمسيرة الأسطورية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع «الميرنغي»، مؤكداً أنه لا يزال يُعد اللاعب رقم واحد في النادي الملكي، رغم مغادرته قبل نحو سبع سنوات.

وسجل رونالدو - أحد أبطال طفولة مبابي - 450 هدفاً في تسعة مواسم مع ريال مدريد بين 2009 و2018، وحصد 16 لقباً بما في ذلك أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات لقناة «موفيستار» الإسبانية: «لطالما كان كريستيانو قدوة لي، أنا محظوظ بالتحدث معه؛ فهو يقدم لي النصائح وقد ساعدني كثيراً».

وأضاف: «أعتقد أنه لا يزال اللاعب رقم واحد في مدريد، إنه المرجع لجميع لاعبي الريال، وقد حقق الكثير للنادي، المشجعون لا يزالون يحلمون به، لكنني في الوقت نفسه أريد أن أشق طريقي الخاص».

وحول علاقته بزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، أوضح مبابي: «وجود لاعبين كبار في فريق واحد يساعد الصحافة على ترويج الشائعات، لكن الحقيقة أن علاقتي به جيدة جداً، وقد تحسنت كثيراً هذا العام، لأننا أصبحنا نعرف بعضنا بشكل أفضل».