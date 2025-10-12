احتفل منتخب أوروغواي لكرة القدم، بالإنجاز التاريخي لنجمه لويس سواريز، عقب وصوله إلى 600 هدف في مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة، اليوم (الأحد).أحرز سواريز هدفاً لمصلحة فريق إنتر ميامي خلال فوزه 4-0 على أتلانتا يونايتد ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين، ليحقق إنجازاً استثنائياً له بعد انضمامه إلى نخبة من أعظم هدافي كرة القدم عبر التاريخ.ومع أدائه اللافت مع مختلف الأندية والدوريات، يواصل المهاجم المخضرم (38 عاماً) كتابة أسطورته وتدوين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بالعالم.ونشر حساب منتخب أوروغواي على «إنستغرام» صورة لسواريز وهو يحمل كأس أمريكا الجنوبية وكتب عليها الرقم 600، طبقاً لما نقلته «رويترز».وسجل سواريز 198 هدفاً مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، و111 هدفاً مع أياكس أمستردام الهولندي، و82 هدفاً مع ليفربول الإنجليزي، و69 هدفاً مع منتخب أوروغواي، و42 هدفاً مع إنتر ميامي، و34 هدفاً مع أتلتيكو مدريد الإسباني، و29 هدفاً مع غريميو البرازيلي، و20 هدفاً مع ناسيونال مونتيفيديو الأوروغواياني، و15 هدفاً مع غرونينجن، حسبما أفاد موقع «فوت ميركاتو» الإلكتروني الرسمي.وتعتبر أهداف سواريز الـ600 بمثابة شهادة على ثباته وكفاءته طوال مسيرته الرائعة، فبالنسبة للعديد من المراقبين، يظل سواريز أحد أعظم اللاعبين الذين حملوا الرقم 9 في التاريخ، وهذا الرقم القياسي الجديد يعزز مكانته الأسطورية بالفعل في عالم الكرة.