نجا منتخب نيجيريا من حادثة جوية خطيرة بعدما اضطرت الطائرة التي تقل بعثته للهبوط الاضطراري في العاصمة الأنغولية لواندا، عقب تعرضها لتشقّق في الزجاج الأمامي بعد 25 دقيقة من إقلاعها من جنوب أفريقيا.

وكان المنتخب النيجيري قد غادر جنوب أفريقيا بعد فوزه على منتخب ليسوتو (2-1) ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، متجهاً إلى بلاده استعداداً لمواجهة بنين الثلاثاء القادم.

وأكد الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن الطيار تعامل مع الموقف بسرعة وحكمة، حيث أعاد الطائرة إلى المطار بسلام، دون وقوع أي إصابات بين أفراد البعثة. وأوضح البيان أن التنسيق جارٍ لتأمين طائرة بديلة تقل الفريق إلى نيجيريا قبل المباراة الحاسمة.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة خلف جنوب أفريقيا (15 نقطة) وبنين المتصدر بـ17 نقطة.