تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة نحو ملعب سانتياغو عند تمام الساعة الـ2:00 من فجر غد الأحد لمتابعة النهائي المبكر، الذي سيجمع الأرجنتين بمنتخب المكسيك ضمن لقاءات دور ربع النهائي لكأس العالم تحت 20 سنة المقام حالياً في تشيلي.مواجهة تليق بالنهائي نفسه، إذ قدّم المنتخبان أداءً رائعاً طوال مشوارهما في تشيلي، إذ قدم منتخب المكسيك أداءً رائعاً في دور المجموعات باحتلاله ثاني المجموعة الثالثة حاصداً 5 نقاط جمعها من انتصار على المغرب وتعادلين مع البرازيل وإسبانيا، وأحرز هجومه 5، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، وفي دور الـ 16 اكتسحت المكسيك البلد المضيف تشيلي بأربعة أهداف مقابل هدف، ويبرز في المنتخب المكسيكي نجمه إيكر فيمبريس الذي ساهم في الفوز الكبير على تشيلي، إذ قدّم أداءً مميزاً في خط الوسط وسجل هدفاً رائعاً حسم به المباراة.أما منتخب الأرجنتين فإنه الفريق الوحيد المتبقي بسجل انتصارات كامل، إذ تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه في اللقاءات الثلاثة، وأحرز هجومه 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط، وفي دور ثمن النهائي تفوق منتخب الأرجنتين على منتخب نيجيريا برباعية نظيفة، ويقود هجومه أليخو ساركو، أحد أبرز الهدافين في البطولة، كما يبرز زميله ديلان غوروسيتو الظهير الطائر، الذي صنع ثلاثة أهداف وسجّل هدفاً فردياً مذهلاً قاد به فريقه للفوز على إيطاليا.