بعد 4 مواسم متتالية في صفوف بوسطن سيلتيكس، يستعد المخضرم آل هورفورد لارتداء قميص جديد، إذ سيخوض موسم 2025-2026 مدافعاً عن ألوان غولدن ستايت ووريورز، في خطوة تمثل فصلاً جديداً في مسيرة أحد أكثر اللاعبين ثباتاً واحترافاً في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).هورفورد، الذي أنهى عقده مع بوسطن عقب التتويج بلقب الدوري موسم 2023-2024، ظل محور اهتمام عدة أندية تبحث عن خبرة قادرة على إحداث الفارق في لحظات الحسم. ورغم ارتباط اسمه بالووريورز منذ الأيام الأولى لسوق الانتقالات، فإن الصفقة لم تُحسم سريعاً بسبب انشغال إدارة غولدن ستايت بمفاوضات تجديد عقد جوناثان كامينغا، وترتيب المساحات المالية في هيكل الرواتب. وبعد أيام قليلة من توقيع كامينغا على عقده الجديد، أعلنت إدارة ووريورز رسمياً ضم هورفورد، الذي التحق بمعسكر الفريق استعداداً للموسم القادم.تقديرات موقع «باسكتبول ريفرنس» الإحصائية توقعت أن يحافظ اللاعب على مستوى إنتاجه المعتاد رغم تقدمه في السن. فبحسب الأرقام المتوقعة لكل 36 دقيقة لعب، يُنتظر أن يسدد هورفورد نحو 9.7 تصويبة في المباراة بمعدل نجاح يبلغ 44 في المئة، وأن يحافظ على فعاليته كـ«سترتش فايف» عبر محاولته أكثر من 6 ثلاثيات في المبارا، بنسبة نجاح تقارب 38 في المئة. كما تشير التوقعات إلى متوسط 7.8 متابعات (ريباوند) و1.1 تصدي (بلوك) في المباراة، وهي أرقام قريبة من معدلاته في المواسم الأخيرة مع بوسطن.وخلال الموسم الماضي، قدّم هورفورد أداءً متوازناً مع السيلتيكس، حيث لعب 60 مباراة، 42 منها من مقاعد البدلاء، بمتوسط 27.7 دقيقة في اللقاء، مسجلاً 9.2 نقاط و7 متابعات و2.1 تمريرة حاسمة، مع دقة تسديد بلغت 48 في المئة من داخل القوس و37 في المئة من خارج القوس. هذه الأرقام، إلى جانب حضوره الدفاعي وخبرته في المواقف الكبرى، كانت من ركائز تتويج بوسطن بلقب البطولة عام 2024 بعد انتظار دام أكثر من عقد.في المقابل، يأمل غولدن ستايت أن يمثل انضمام هورفورد إضافة نوعية في مركز الارتكاز الذي افتقد إلى الاستقرار الموسم الماضي، إذ اقتصرت مشاركة كيفون لوني على 12 مباراة وترايس جاكسون-ديفيس على 9 فقط. ومع قدوم لاعب يملك 19 موسماً من الخبرة، يتطلع الووريورز إلى تعزيز حضورهم الدفاعي وتنويع خياراتهم الهجومية بالاعتماد على قدرة هورفورد على التمركز، والتمرير من المحور، وفتح الملعب بتسديداته الخارجية.قد لا يكون المخضرم البالغ من العمر 39 عاماً هو محور المشروع الجديد في سان فرانسيسكو، غير أن وجوده في غرفة الملابس وعلى أرض الملعب يمثل قيمة مضافة لفريق ما زال يطارد حلم العودة إلى القمة. وفي أجواء تتطلع فيها الجماهير إلى موسم استثنائي، يبدو أن هورفورد يستعد لكتابة آخر فصول مسيرته بين صفوف فريق يعرف تماماً كيف يصنع المجد حين تمتزج عصارة الخبرة بالشغف.