قال النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، إن اهتمامه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) قد تراجع وأنه على استعداد لفتح محادثات مع ناديه الألماني بشأن تجديد عقده.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت إلى أن كين قد يغادر النادي البافاري في صيف 2026، إذ يتضمن عقده بنداً جزائياً يُقدر بـ65 مليون يورو، ساري المفعول بداية من نهاية الموسم القادم، كما رحّب مدرب توتنهام توماس فرانك، بفكرة عودة كين إلى صفوف «السبيرز».

وقال كين في تصريحات أبرزتها شبكة «BBC» البريطانية: «لقد تحدثت بصراحة قبل أسبوعين بأنني لم أجر مفاوضات مع بايرن ميونخ بشأن تجديد العقد، ولكن إذا حدث فإنني سأكون على استعداد للتفاوض وإجراء محادثة صادقة، أرى أنه يمكنني البقاء هنا لفترة أطول».

وأضاف: العودة إلى الدوري الإنجليزي؟ لا أعرف، لو كنت سألتني حين مغادرتي، لقلت بالتأكيد سأعود، لكن الآن ربما أستطيع أن أقول إن الأمر قد انخفض قليلاً، ولكنني لن أقول إنني لن أعود أبداً».

وختم: «ما تعلمته في مسيرتي المهنية هو أن الفرص والتوقيتات تختلف، والأمور تأتي في نصابها الصحيح، بالنسبة لتجربتي مع بايرن، أنا ملتزم مع بايرن تماماً».

ويعد هاري الهداف التاريخي لكل من توتنهام ومنتخب إنجلترا، وأصبح أخيراً أسرع لاعب خلال القرن الحالي يصل إلى 100 هدف مع نادٍ يلعب في إحدى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث وصل إلى هذا الرقم في 104 مباريات فقط مع بايرن ميونخ.