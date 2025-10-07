هاجم أسطورة مانشستر يونايتد السابق، واين روني، النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بسبب تقاعسه عن أداء واجباته الدفاعية في المباراة الأخيرة التي خسرها فريقه أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعبون لديهم بعض الغرور

وقال روني في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»: «أعتقد أن اللاعبين، وخصوصاً كبارهم، لديهم بعض الغرور، محمد صلاح كان من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي لفترة طويلة، لكن في مباراة ليفربول الأخيرة ضد تشيلسي، ظننت أن ظهير ليفربول الأيمن يتمزق، بينما صلاح يراقب ولا يعود لمساعدته».

وأضاف: «يجب على قادة الفريق في غرفة الملابس أن يقولوا له: «عليك أن تساعد»، بالنسبة لي، كان هذا مصدر قلق كبير».

وتابع: «أعتقد أنه بدا تائهاً بعض الشيء خلال الأسبوع الماضي، وبرأيي، كان الأمر كذلك خلال الأشهر الستة الماضية، الأشخاص الذين أعرفهم، مشجعو ليفربول، كانوا يساندونه رغم ذلك».

وختم روني قائلاً: «لقد واجهنا المشكلة نفسها مع كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، إذ لم يكن يدافع كثيراً، لذا قام السير أليكس فيرغسون بنقله إلى عمق الملعب ليحافظ على توازن الفريق ويستفيد من قدرته في تسجيل الأهداف وحسم المباريات».