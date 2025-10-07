أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس (الإثنين)، غياب لاعب الوسط رودري عن صفوف منتخب «لا روخا» أمام جورجيا وبلغاريا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان، أن رودري سيغيب عن مباراتي المنتخب بسبب الإصابة، استناداً إلى التقارير الطبية الواردة من ناديه مانشستر سيتي.

واضطر لاعب مانشستر سيتي، الذي عاد للعب في مايو الماضي بعد غيابه لثمانية أشهر بسبب إصابة خطيرة في الركبة، لمغادرة الملعب بعد إصابته في الشوط الأول في مباراة فوز فريقه بهدف نظيف على مضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي أمس الأول (الأحد).

ويتصدر المنتخب الإسباني جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب جورجيا في المركز الثاني بـ3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على تركيا، بينما يحتل المنتخب البلغاري المركز الأخير في المجموعة دون رصيد.