بعد سنوات من العجز.. «كاف» يحقق 9.48 مليون دولار أرباحاً

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم (الإثنين) عودته إلى تحقيق الأرباح بعد سنوات من العجز المالي، مسجلاً نمواً مالياً كبيراً.

وسجل «كاف» أرباحاً صافية قدرها 9.48 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023–2024، وهي أول أرباح يتم تحقيقها منذ عدة سنوات، بحسب بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني.

توزيع الإنفاق على تطوير اللعبة

وارتفعت إيرادات «كاف» إلى 166.42 مليون دولار أمريكي، في حين توزعت أولويات الإنفاق بما يتماشى مع تطوير كرة القدم على النحو التالي: مبالغ الجوائز (81 مليون دولار)، تنظيم البطولات (19 مليون دولار)، تطوير كرة القدم (35 مليون دولار)، الحوكمة والإدارة (21 مليون دولار).

وعزّز «كاف» مكانته العالمية من خلال شراكات واتفاقيات رعاية بارزة، ما يضمن بقاء كرة القدم الأفريقية منصة متميزة للعلامات التجارية العالمية، وتدعم هذه الاتفاقيات مهمة الاتحاد الأفريقي في تقديم مسابقات بمعايير عالمية، وتعزيز القيمة التجارية لكرة القدم في القارة، إذ ارتفع عدد الرعاة والشركاء إلى 16 خلال موسم 2024–2025.