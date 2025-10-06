رافق منتخبا جنوب أفريقيا وفرنسا نظيرهما منتخب الولايات المتحدة متصدر المجموعة الخامسة لدور ثمن نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً المقامة حالياً في تشيلي، فقد حققت جنوب أفريقيا فوزاً ثميناً على الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الصدارة، لترتقي إلى المركز الثاني، ضمنت فرنسا تأهلها إلى الأدوار الإقصائية كأفضل ثالث بعد فوزٍ عريض على كاليدونيا الجديدة بنتيجة 6/ 0.على استاد آل تينينتي، قلب منتخب جنوب أفريقيا تأخره بهدف أمام الولايات المتحدة إلى فوز بهدفين لهدف، وشهد اللقاء سيطرة أمريكية أثمرت عن هدف مبكر عبر نواه كوب الذي حول برأسه كرةً ثابتة من ماثيو كوركوران إلى الشباك (د: 12)، لكن الرد الجنوب أفريقي لم يتأخر، إذ جاء التعادل بعد دقائق قليلة عندما حاول المدافع جوشوا ويندر إبعاد كرة عرضية فسددها بالخطأ في مرماه (د: 17)، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تمكن غوموليمو كيكانا من تسجيل الهدف الثاني (د: 45+2).وبهذه النتيجة، رفعت جنوب أفريقيا رصيدها إلى 6 نقاط لتضمن بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، أما الولايات المتحدة، فرغم الخسارة، فقد تصدرت المجموعة الخامسة بفارق الأهداف، وستواجه إيطاليا في الدور المقبل، بينما تلتقي جنوب أفريقيا مع كولومبيا متصدرة المجموعة السادسة.وبلغت جنوب أفريقيا الأدوار الإقصائية في كأس العالم تحت 20 سنة للمرة الأولى منذ نسخة مصر 2009، كما حققت إنجازاً تاريخياً جديداً يتمثل في تحقيقها لفوزين لأول مرة في تاريخها بالبطولة.وفي اللقاء الآخر، سحق منتخب فرنسا نظيره كاليدونيا الجديدة بستة أهداف دون مقابل تناوب على تسجيلها كل من: أندريا لو بورن هاتريك (د: 11، 82، 90+3)، لوكاس ميشال هدفين (د: 55، 84)، غابان برناردو (د: 90+1)، وبهذا الفوز، أنهت فرنسا دور المجموعات في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، لتتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، وستُواجه اليابان في ثمن النهائي.