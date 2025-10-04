اعتلى أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تمكن من الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإمارات بلندن مساء اليوم (السبت) ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.أحرز هدفي أرسنال ديكلان رايس (د:38) وبوكايو ساكا من ركلة جزاء (د:67).شهد اللقاء بداية قوية من أرسنال وسدد يوريان تيمبر كرة قوية لكن الحارس أريولا أمسك بها، ومرر ساكا كرة لزميله جيوكيريس سددها مباشرةً تجاه المرمى لتصطدم بالدفاع وتعود لزميله إيزي الذي سددها خارج المرمى، وتمكن أرسنال من إحراز الهدف الأول عن طريق ديكلان رايس بعد متابعته كرة ارتدت أمامه داخل منطقة الجزاء لسددها مباشرة إلى الشباك هدفاً أول لأرسنال (د:38)، وكاد كالافيوري يحرز الهدف الثاني لأرسنال بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم، وفي الشوط واصل أرسنال ضغطه على مرمى وست هام ليتحصل على ركلة جزاء بعد أن ارتكب لاعب وست هام مالك ضيوف خطأ ضد يوريان تيمبر ليحتسبها الحكم ركلة جزاء لأرسنال تقدم لهابوكايو ساكا وسددها بنجاح هدفاً ثانياً لأرسنال (د:67)، ليستمر اللقاء بهذه النتيجة إلى أن أعلن الحكم نهايته بفوز أرسنال بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق أرسنال فوزه الخامس ويصل للنقطة 16 ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مستفيداً من خسارة ليفربول من تشلسي بهدفين مقابل هدف، فيما تلقى وست هام الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 4 نقاط فقط في المركز الـ19 (قبل الأخير).