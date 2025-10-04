تحوّلت مشاجرة بين لاعبي منتخب مصر للشباب لتسديد خطأ على حدود منطقة الجزاء إلى أفراح وأحاديث تبادلها الشعب المصري والعالم أجمع بدايةً من المقاهي المصرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وصولاً إلى دهاليز البلد المنظم تشيلي الذي خسر مواجهة مصر بسبب هذا الخطأ الذي ترجمه عمر خضر هدفاً مصرياً قاتلاً ليُبقي آمال مصر بالتأهل لدور الـ16 لكأس العالم تحت 20 عاماً.في الوقت الذي توقّع فيه الجميع نهاية لقاء مصر وتشيلي بالتعادل بهدف لكل منهما تحصّل لاعب مصر حامد عبدالله على خطأ على حدود منطقة الجزاء ليمسك عمر خضر الكرة ولكنّ زملاءه منعوه ليرمي الكرة غاضباً فما كان من البديل محمد السيد إلا أن يهدئ أعصاب خضر في الوقت الذي أخذ فيه محمد عبدالله نفساً عميقاً ومسح وجهه بيديه ليتهيأ للتسديد إلا أن المدرب المصري أسامة نبيه تدخل وطالب بأن يكون المسدد هو عمر خضر.خضر ينشر الأفراحليعود التوتر بين اللاعبين ما بين غضب وامتعاض ورضا، فآمال مصر والمصريين معلقة بهذه التسديدة لاسيما أن الفراعنة لا يملكون أي نقطة والفوز يُعيد لهم الأمل بالمنافسة على التأهل، ويتقدم عمر خضر ويسددها بثقة في الزاوية العُليا على يمين الحارس التشيلي سيباستيان ميلا لتهز الشباك وتهز معها قلوب المصريين، ويضج الملعب بأفراح الفوز الذي جاء من القدم الذهبية للاعب الشاب عمر خضر.مشوار خضر من الزمالك إلى العملاق الإنجليزيووصلت الأفراح إلى الكرة الإنجليزية عبر نادي استون فيلا الذي ينتمي له اللاعب خضر مغردين بفخرهم بابنهم الذي انضم لهم قبل عامين، وبدأ خضر مشواره الكروي مع فريق الزمالك حتى وصل لفئة الناشئين لينتقل إلى فريق «زد إف سي» عام 2021، واستمر معه عامين لينتقل إلى فريق استون فيلا الإنجليزي نظير اتفاقية تعاون بين الناديين، وذلك في أغسطس 2023 بعد أن قضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات استون فيلا، إذ قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى نجوم الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمرين، وكانت بدايته مع استون فيلا في يوم 1 يوليو 2024 بعد أن أكمل 18 عاماً، ليثبت الموهبة المصرية أنه نجم قادم وبقوة في عالم كرة القدم على خطى العديد من اللاعبين المصريين الذين أثبتوا علو كعب الكرة المصرية في إنجلترا وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الحالي الذي يعتبره خضر مثله الأعلى في كرة القدم.انفوجرافيك:١- خضر أعاد الأمل لمنتخب مصر٢- بدأ في الزمالك ووصل لاستون فيلا٣- مثله الأعلى محمد صلاح