حقق المنتخب المصري تحت 20 عاماً انتصاراً مثيراً على نظيره التشيلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم فجر السبت ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للشباب المقامة حالياً في تشيلي.ورغم أن أصحاب الأرض كانوا السباقين إلى التسجيل عبر اللاعب نيكولاس في الدقيقة 27، فإن المنتخب المصري عاد بقوة في الشوط الثاني، حيث أدرك أحمد عابدين التعادل في الدقيقة 47، قبل أن يخطف عمر خضر هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.وفي المباراة الأخرى من المجموعة نفسها، واصل المنتخب الياباني مسيرته المثالية بفوزه على نيوزيلندا بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كوسي أوجورا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف لاعب نيوزيلندا جايدن سميث هدفاً بالخطأ في مرماه (64)، ثم عزز هيساتسوجو إيشي النتيجة بهدف ثالث (82).بهذه النتائج، أنهى المنتخب الياباني دور المجموعات متصدراً برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة، ليحجز بطاقة العبور المباشرة إلى الدور ثمن النهائي.أما تشيلي، فقد حلّ ثانيا بـ 3 نقاط، متفوقا على مصر باللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف بعد التساوي في النقاط وفارق الأهداف.في المقابل، جاء المنتخب المصري ثالثاً بالرصيد ذاته، لكنه تقدم على نيوزيلندا، صاحب المركز الرابع، بفارق الأهداف.وبموجب نظام البطولة الذي يتيح تأهل أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست، بات المنتخب المصري في انتظار نتائج المجموعات الأخرى لمعرفة مصيره، فيما ودّع منتخب نيوزيلندا المنافسات.يُذكر أن مونديال الشباب يضم 24 منتخباً موزعة على 6 مجموعات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.