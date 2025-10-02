علّق نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيكتور مونتالياني، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن احتمال نقل بعض مباريات كأس العالم 2026 من بعض مدن بلاده.

وقال مونتالياني، خلال مؤتمر للأعمال الرياضية عُقد أمس (الأربعاء) في لندن: «إنها بطولة تابعة للفيفا، وهي من اختصاص الفيفا، والفيفا يتخذ هذه القرارات».

وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق بأنه في حال اعتُبرت بعض المدن غير آمنة لاستضافة المباريات، فإن المنافسات قد تُنقل إلى مدن أخرى، قائلاً: «إذا اعتقدت أن أي مدينة ليست آمنة لاستضافة مباريات كأس العالم، فسوف ننقل المنافسات إلى خارج تلك المدينة، لكنني آمل ألا يحدث ذلك».

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام بمشاركة 48 منتخباً، في صيف العام القادم، بتنظيم مشترك مع كندا والمكسيك.

يذكر أن المدن المضيفة الـ11 في الولايات المتحدة هي؛ أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل.