استعاد منتخب نيوزيلندا توازنه بتحقيق فوزه الأول في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™ بعد أن نجح في قلب الطاولة على مصر في سانتياغو بهدفين لهدف في اللقاء الذي قاده تحكيمياً الحكم الدولي السعودي خالد الطريس.المباراة شهدت بداية قوية من جانب المنتخب المصري الذي افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة عبر قائده أحمد كباكا بتسديدة قوية بالقدم اليمنى.غير أن رد نيوزيلندا لم يتأخر كثيراً، حيث تمكن لوك بروك-سميث من تعديل النتيجة في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله شوان لوك الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط، مستغلين ثغرات الدفاع المصري.ورغم المحاولات المتكررة للفراعنة خلال الشوط الثاني والضغط المستمر على مرمى نيوزيلندا، إلا أن الصلابة الدفاعية التي أبداها لاعبو المدرب كريس غرينايكر حرمت المنتخب المصري من العودة في النتيجة.وبهذه النتيجة يحقق نيوزيلندا فوزه الأول وينال أول ثلاث نقاط ليجدد آماله في التأهل شريطة الفوز على اليابان في الجولة الأخيرة، فيما تجمد رصيد مصر بدون نقاط وفي المركز الرابع والأخير.