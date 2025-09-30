أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف ظهير ريال مدريد الأيمن داني كارفاخال، مباراتين، بعد طرده في مواجهة مارسيليا ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.

وتلقى كارفاخال بطاقة حمراء خلال المباراة، بعد أن نطح الحارس جيرونيمو رولي في مشاجرة محتدمة وقعت في الدقيقة 72 على ملعب «سانتياغو برنابيو».

وسيغيب كارفاخال عن مواجهة كايرات ألماتي، اليوم (الثلاثاء)، في أولى مباريات العقوبة، وهي غيابات غير مؤثرة عملياً، نظراً لإصابة اللاعب وابتعاده عن الملاعب لمدة شهر.

وكشف ريال مدريد الأحد الماضي، إصابة كارفاخال في العضلة النعلية (عضلة باطن الساق) اليمنى، ما يزيد من معاناة الفريق في مركز الظهير الأيمن، خصوصاً في ظل غياب البديل ألكسندر أرنولد للإصابة أيضاً.