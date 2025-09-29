حقق منتخبا الأرجنتين وإيطاليا الانتصار على كوبا وأستراليا، إذ تفوق الأرجنتين على كوبا بنتيجة 3/ 1 وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد إلياس فيغيروا براندر في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة والتي شهدت أيضاً فوز إيطاليا على أستراليا بهدف دون مقابل.وعلى استاد سانتياغو، قهر منتخب الأرجنتين النقص العددي، بعد طرد لاعبه سانتياغو فرنانديز بعد 10 دقائق فقط من انطلاقة المباراة، لينتصر على نظيره كوبا بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز أهداف الأرجنتين الثلاثة كلا من: أليخو ساركو (هدفين 4، 41)، إيان سوبيابري (د: 90)، فيما جاء هدف كوبا الوحيد عن كاريل بيريز (د: 45+4).وشهد اللقاء بداية قوية لمنتخب الأرجنتين الذي سجل في الدقيقة الرابعة، عندما هز أليخو ساركو الشباك مستغلًا عرضية رائعة من ماهر كاريزو، وشهدت المباراة منعرجًا كبيرًا عقب حصول سانتياغو فرنانديز على بطاقة حمراء إثر تدخله على أليسو رابالو، ومع ذلك، نجحت الأرجنتين في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ساركو، وقلصت كوبا النتيجة عبر كاريل بيريز قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ معدودة، وفي الشوط الثاني حاولت الأرجنتين تهدئة اللعب، وقد نجحت في ذلك، قبل أن يُؤمن إيان سوبيابري الفوز بهدفٍ ثالث في الدقيقة 90.وعلى الملعب ذاته، منح ماتيا مانيني منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على أستراليا بعدما سجّل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في فالبارايسو، وكاد منتخب أستراليا أن يفتتح التسجيل مبكرًا عبر لوكا يوفانوفيتش الذي انطلق من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية، غير أن الحارس أليساندرو نونزيانتي أنقذ الموقف بقدمه.وردّ الطليان سريعًا عندما تعرض ماتيا موسكوني للعرقلة من طرف الحارس ستيفن هال، ليحصل المنتخب الأزرق على ركلة جزاء ترجمها القائد مانيني إلى هدف التقدم في الدقيقة العاشرة، وفي الشوط الثاني، سنحت فرصة ثمينة ليوفانوفيتش لإدراك التعادل بعدما وجد الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء على بعد ست ياردات، لكن كريستيان كوررادي تدخّل ببسالة ليُبعدها عن مناطق فريقه.وعلى الجانب الآخر، أهدر ماتيا ليبرالي فرصة قتل المباراة حين استخلص الكرة داخل منطقة أستراليا، إلا أن تسديدته ارتطمت بالقائم.وبهذه النتيجتين، يتصدر الأرجنتين منتخبات المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إيطاليا الثاني، فيما حل أستراليا ثالثاً وكوبا رابعاً بدون نقاط.