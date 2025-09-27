تفوق فريق برينتفورد على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (السبت) ضمن لقاءات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.أحرز أهداف برينتفورد الثلاثة كل من: إيجو تياجو هدفين (8، 20)، ماثياس ينسن (د: 90+5)، بينما أحرز بنجامين سيسكو هدف يونايتد الوحيد (د: 26).شهد اللقاء بداية لأصحاب الأرض وأرسل جوردان هندرسون تمريرة للمنطلق تياجو الذي واجه الحارس ألتاي بايندير ليسدد تياجو كرة قوية لتسكن الشباك كهدف أول لبرينتفورد (د: 8)، وعاد تياجو للتألق مجدداً بإحرازه للهدف الشخصي الثاني له ولفريقه مستفيداً من الكرة المرتدة من الحارس باينيدر (د: 20)، وتمكن مانشستر يونايتد من تقليص النتيجة عن طريق بنجامين سيسكو (د: 26)، وسنحت فرصة ثمينة ليونايتد لتقليص الفارق بعد أن تحصل على ركلة جزاء تقدم لها برونو فيرنانديز ولكن الحارس كيليهر تمكن من التصدي لها ببراعة، وفي الوقت بدل الضائع ضاعف برينتفورد النتيجة بإحرازه للهدف الثالث عن طريق البديل ماثياس ينسن (د: 90+5)، لينتهي اللقاء بفوز برينتفورد بنتيجة 3/ 1.وبهذه النتيجة، يحقق برينتفورد فوزه الثاني ويرفع رصيده النقطي إلى 7 نقاط، فيما تلقى مانشستر يونايتد الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 7 نقاط.