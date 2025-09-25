يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقترحاً استثنائياً بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عقد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، أمس الأول (الثلاثاء)، اجتماعاً في نيويورك مع رئيسي باراغواي سانتياغو بينيا، وأوروغواي ياماندو أورسي، إضافة إلى رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أليخاندرو دومينغيز، لمناقشة الترتيبات الخاصة بكأس العالم 2030، التي ستُقام في كل من إسبانيا والمغرب والبرتغال، على أن تستضيف مدن بوينس آيرس، ومونتيفيديو، وأسونسيون ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع تطرق إلى مقترح رسمي تقدّم به اتحاد «كونميبول» في مارس الماضي، يقضي بزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 64، وهو ما أكّده أيضاً موقع «ذا أثليتيك»، مشيراً إلى أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

ومن المقرر أن تشهد النسخة القادمة من كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، توسيع عدد المشاركين إلى 48 منتخباً، بدلاً من 32 منتخباً في نسخة قطر 2022. ومع ذلك، يضغط اتحاد أمريكا الجنوبية لزيادة العدد مجدداً إلى 64 منتخباً، تزامناً مع الاحتفال بالمئوية.

وقد قوبل المقترح بانتقادات واسعة من قبل عدد من اللاعبين والمؤسسات الكروية، على رأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي وصف الفكرة بأنها «سيئة»، محذّراً من تأثيرها السلبي على جودة البطولة ونظام التصفيات.