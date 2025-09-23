تتواصل لقاءات الإثارة والندية في كأس الرابطة الإنجليزية ضمن منافسات الجولة الثالثة مساء اليوم (الثلاثاء)، إذ يلتقي وولفرهامبتون مع ضيفه إيفرتون، ويحل تشلسي ضيفاً ثقيلاً على لينكولن سيتي، فيما يستضيف ليفربول نظيره ساوثامبتون.على استاد مولينيو، يدخل فريق وولفرهامبتون لقاءه أمام إيفرتون بعد فوزه الصعب في المرحلة الثانية على ضيفه وست هام بنتيجة 3/ 2، بعد أن كان متأخراً بهدف ليقلب النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء، ويسعى في لقاء الليلة لمواصلة مسيرته وتجاوز ضيفه ورد اعتباره منه بعد الخسارة التي تلقاها وولفرهامبتون من إيفرتون في ذات الملعب في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز بنتيجة 2/ 3، ويحتل وولفرهامبتون حالياً المركز 20 والأخير بدون نقاط، فيما يدخل إيفرتون بعد فوزه السهل على ضيفه مانسفيلد بهدفين دون مقابل، ويطمح لتكرار تفوقه على مضيفه والتأهل للدور الثاني من المسابقة.وعلى ملعب سيلسيل بانك، يخوض فريق تشلسي لقاء سهلا أمام مضيفه لينكولن سيتي أحد أندية الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، وكان قد صعد إلى الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز أمام بيرتون بهدف دون مقابل.وعلى ملعب انفيلد، يستضيف فريق ليفربول نظيره ساوثهامبتون في لقاء سهل لمتصدر الدوري الإنجليزي وسيشهد اللقاء غياب خمسة من نجوم الفريق يتقدمهم محمد صلاح بجانب فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي ودومينيك سوبوسلاي وريان جرافينبيرخ.وفي بقية اللقاءات، يلتقي فولهام في لقاء سهل أمام ضيفه كامبريدج يونايتد، ويحل برايتون ضيفاً ثقيلاً على بارنزلي، ويستضيف بيرنلي نظيره كارديف سيتي.