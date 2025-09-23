تُوِّجت الإسبانية أيتانا بونماتي، لاعبة نادي برشلونة، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 (بالون دور)، التي تُمنح سنوياً لأفضل لاعبة في العالم، من قِبل مجلة «فرانس فوتبول» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، خلال الحفل الذي أُقيم مساء أمس (الإثنين) على مسرح «دو شاتليه» في العاصمة الفرنسية باريس.

ورفعت بونماتي جائزة الكرة الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، لتُحقق «هاتريك بالون دور» تاريخياً، بعد موسم مميز فازت خلاله بكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر، كما كانت وصيفة بطلة أوروبا، سواء مع نادي برشلونة أو منتخب بلادها.

للمرة الثالثة على التوالي

وخلال كلمتها عقب صعودها إلى المنصة، قالت: «للمرة الثالثة على التوالي أفوز بهذه الجائزة، لا أعرف ماذا أقول بعد الآن، شكراً لمجلة فرانس فوتبول، لقد كان عاماً رائعاً، أعتقد أن زميلاتي يستحققن الوجود هنا أيضًاً».

وعند سؤالها عن تأثير التتويج بالكرة الذهبية على شخصيتها، أجابت: «جائزة الكرة الذهبية حدث عالمي يُغيّر حياتك ببساطة، إنها تساعدنا نحن النساء على الوصول إلى جمهور أوسع، ونَيل التقدير الذي نستحقه، أعتقد أنها أعظم جائزة في عالم كرة القدم، وأنا محظوظة بوجودي هنا للعام الثالث على التوالي».