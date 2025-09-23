حلّق في «دو شاتليه».. الكرة الذهبية تستقر بين جناحي ديمبلي

في ليلة تاريخية بباريس، وتحديداً على مسرح «دو شاتليه»، رفع الفرنسي عثمان ديمبلي الكرة الذهبية عالياً، ليُتوَّج رسمياً أفضل لاعب في العالم لعام 2025، في إنجاز يضع اسمه في سجل أساطير اللعبة.لم يكن التتويج وليد الصدفة، بل حصيلة عام استثنائي عاشه الجناح الفرنسي مع ناديه باريس سان جيرمان ومنتخب بلاده. فقد قاد «الباريسي» إلى تحقيق الحلم الأكبر؛ الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، مُكملاً ثلاثية مذهلة ضمّت الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.أرقام ديمبلي جاءت لتُترجم تأثيره داخل المستطيل الأخضر؛ ثمانية أهداف وست تمريرات حاسمة في دوري الأبطال، إلى جانب حضوره الحاسم في 17 مباراة من أصل 27 خاضها مع النادي والمنتخب خلال 2025. هذه الأرقام، مقرونة بأدائه الباهر، منحته أيضاً جائزة أفضل لاعب في البطولة الأوروبية الأم للأندية.تفوق ديمبلي في سباق الكرة الذهبية على نخبة من أبرز النجوم؛ زميله المغربي أشرف حكيمي، والبرتغالي فيتينيا، والموهبة الإسبانية الواعدة لامين يامال، إضافة إلى المصري محمد صلاح الذي واصل التألق بقميص ليفربول، والجنوب أمريكي رافينها من برشلونة.هكذا، خطّ ديمبلي فصلاً جديداً في مسيرته، جامعاً بين المجد الفردي والجماعي، ومؤكداً أن موهبته التي طالما وُصفت بالاستثنائية قد وجدت عامها الأجمل؛ لتتوهج بأبهى صورها.