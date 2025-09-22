يعتقد جوان غاسبارت، رئيس نادي برشلونة السابق، أن عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، سيحصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ويستضيف مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم (الإثنين)، حفل جائزة الكرة الذهبية التي تُمنح من قبل مجلة «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في العالم.

وفي تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، قال غاسبارت: «أعتقد أن ديمبلي سيفوز بالكرة الذهبية، سواء استحق ذلك أم لا، رغم قناعتي بمصداقية الجائزة، إلا أنني سأكون سعيداً إذا فاز بها لامين يامال».

وأضاف: «القلق على يامال من العلاقات النسائية؟ لامين يمتلك عقلاً ناضجاً جداً، وهو يعرف تماماً قدراته وما يجب عليه فعله، وأنا واثق أن عائلته ستظل داعمة له على النحو الذي يستحقه».

يامال وديمبلي.. صراع شرس

ويبدو لامين يامال الأكثر قدرة على منافسة ديمبلي بعدما قدم ابن الـ18 عامًا أداء رائعًا مع برشلونة، ما جعله مرشحاً ليكون خليفة الأسطورة ميسي في النادي الكاتالوني، كما تُوج العام الماضي بكأس كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا بعدما ساهم في قيادة منتخب إسبانيا لإحراز كأس أوروبا، وسجل لامين 18 هدفًا في 55 مباراة خاضها الموسم الماضي ضمن كافة المسابقات، مساهمًا في إحراز فريقه للألقاب المحلية الثلاثة، الدوري والكأس وكأس السوبر، لكن مشوار النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا انتهى عند نصف النهائي.