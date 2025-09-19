كونتي يُحرج دي بروين في «بيته القديم»

اضطر أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، إلى استبدال النجم البلجيكي كيفين دي بروين بعد مرور 25 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، (الخميس)، ضمن الجولة الافتتاحية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان دي بروين قد انضم إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ليعود إلى بيته القديم (ملعب الاتحاد) بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من رحيله، ولكن كمنافس هذه المرة.

وشهدت الدقيقة 21 من اللقاء طرد لاعب نابولي، جيوفاني دي لورينزو، بعد تدخله على النرويجي إيرلينغ هالاند أمام منطقة الجزاء، ما أجبر كونتي على إجراء تبديل تكتيكي اضطر فيه إلى التضحية بـ«دي بروين» وإقحام ماتياس أوليفيرا لتعويض النقص العددي.

ورغم الموقف المُحرج بخروجه المبكر من المباراة، تقبّل دي بروين قرار مدربه دون اعتراض، ووقفت جماهير مانشستر سيتي لتحية أسطورة النادي بحرارة، تقديراً لما قدمه للفريق خلال سنواته الطويلة، وهو ما خفف من وطأة خيبة أمله في عدم إكمال المباراة.