ستشهد مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي مع ضيفه نابولي الإيطالي لحظة عاطفية في استاد الاتحاد بمدينة مانشستر غدا (الخميس) ضمن لقاءات دوري أبطال أوروبا.وسيشاهد جمهور السيتي لحظة دخول البلجيكي دي بروين أسطورة الفريق السابق بشعار نادٍ آخر لأول مرة منذ 10 سنوات قضاها بين جنبات النادي.وخلال تلك الفترة، شارك صانع الألعاب البلجيكي في 413 مباراة وساعد فريق غوارديولا على الفوز بـ19 لقبا خلال عقد لا يُنسى، إذ حقق ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا واحدا في كأس العالم للأندية، ولقبا واحدا في كأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب في درع الاتحاد الإنجليزي، ما عزز مكانته كواحد من أفضل اللاعبين الذين مثلوا النادي على الإطلاق.في وقت سابق من هذا العام، كشف رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك أن النادي قد كلف ببناء تمثال تكريما لدي بروين، وسيتم وضعه خارج استاد الاتحاد.حقق البلجيكي بداية رائعة مع نابولي، مسجلا هدفين في ثلاث مباريات، ليساعد فريق أنطونيو كونتي على تصدر الدوري الإيطالي.