رفض الهولندي إريك تين هاغ العودة إلى عالم التدريب، وذلك بعد نحو أسبوعين فقط من إقالته من قيادة باير ليفركوزن الألماني.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، رفض تين هاغ عرضاً من نادي تفينتي الهولندي لتولي القيادة الفنية، رغم حاجة الفريق الماسة له بعد تراجع النتائج.

ويحتل تفينتي المركز الـ13 من أصل 18 فريقاً في الدوري الهولندي، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط المباشر، وذلك بعد مرور خمس جولات من انطلاقة الموسم.

السبب المالي وراء الرفض

وأوضحت الصحيفة أن تين هاغ اضطر لرفض العرض رغم حبه الكبير للنادي؛ بسبب ارتباطه بتعويض مالي كبير يحصل عليه من باير ليفركوزن، يُقدّر بنحو 4.3 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 69 ألف جنيه يومياً، وفي حال قبوله تدريب فريق جديد، سيفقد هذا التعويض المالي.

ويُعتبر تفينتي هو «نادي الأحلام» بالنسبة لتين هاغ، إذ تخرج من أكاديميته، كما لعب بقميصه في 262 مباراة عبر ثلاث فترات مختلفة، وقاد الفريق أيضاً للفوز بكأس هولندا عام 2001، في واحدة من ثلاث مرات فقط حقق فيها النادي اللقب في تاريخه.

وعندما واجه تفينتي أثناء تدريبه مانشستر يونايتد في وقت سابق، صرّح تين هاغ بأنه يكن للنادي «حباً كبيراً».