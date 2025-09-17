تلقى داني كارفاخال، قائد ريال مدريد الإسباني، البطاقة الحمراء السادسة في مسيرته، بعد اعتدائه على جيرونيمو رولي، حارس مرمى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال المباراة التي أقيمت أمس (الثلاثاء)، ضمن الجولة الافتتاحية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفقد كارفاخال أعصابه في الدقيقة 72، حيث نطح جيرونيمو رولي في مشاجرة محتدمة، ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

وأعادت لقطة كارفاخال إلى الأذهان حادثة نطحة أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان لمدافع إيطاليا ماركو ماتيرازي في نهائي كأس العالم 2006، التي انتهت أيضاً بطرد زيدان.