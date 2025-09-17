نفى نائب رئيس نادي الزمالك المصري هشام نصر، وجود أي تواصل مع قائد النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو ممثليه بشأن استثمار محتمل في النادي.

وكانت تقارير مصرية قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن رونالدو يدرس الاستثمار في نادي الزمالك في حال تأسيس شركة لكرة القدم داخل «القلعة البيضاء»، وذكرت أن تواصلاً مبدئياً جرى بين المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، وممثلي النجم البرتغالي.

وقال نصر في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «لم يحدث أي تواصل من جانب رونالدو أو ممثليه مع إدارة الزمالك حتى الآن، لا بشكل رسمي ولا ودي».

«الفارس الأبيض» يعيش أفضل حالاته

ويعيش الزمالك حالياً فترة مميزة على الصعيد الفني، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المصري البورسعيدي.

ويستعد «الفارس الأبيض» لمواجهة الإسماعيلي، غداً (الخميس) ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.