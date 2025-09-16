يستعد ريال مدريد لبدء مشاركته الـ56 في دوري أبطال أوروبا حينما يستضيف فريق مارسيليا الفرنسي عند تمام الساعة الـ10:00من مساء اليوم الثلاثاء على أرضه في سانتياجو برنابيو.يُعد فريق ريال مدريد هو النادي الأكثر مشاركة في هذه البطولة، ورغم أنه خرج من ربع النهائي في النسخة الماضية من أمام أرسنال، إلا أنّ الفريق بدأ بشكل رائع خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو إذ يتصدر حالياً الدوري الإسباني بعد أن حقق الفوز في مباريات الجولات الأربع الأولى، ويسعى في لقاء الليلة للفوز ومواصلة الأداء القوي الذي ظهر به منذ بداية الموسم.فيما يدخل فريق مارسيليا هذا اللقاء طمعاً في الخروج بنتيجة إيجابية لا سيما أنه يخوض هذه المواجهة بعد أن تمكن من الفوز على ضيفه لوريان بنتيجة 4-0 يوم الجمعة الماضي ضمن لقاءات الجولة الرابعة للدوري الفرنسي.وتحدث تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن اللقاء، قائلاً: «نستقبل المباراة بأقصى درجات الحماس التي تُصاحب اللعب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، إنها مباراة مميزة لهذا الفريق، واللعب في البرنابيو، بتاريخه العريق، يُحفّزنا أكثر، والجماهير متشوقة للمضي قدماً، ومواصلة التطور، واللعب ضد منافس قوي ومتطلب، وسنواجه منافساً قوياً ومتطلباً، ونأمل أن نبدأ بداية جيدة».