أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، أمس (الجمعة)، فوز جاك غريليش، لاعب إيفرتون، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن شهر أغسطس الماضي.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني، أن غريليش، المعار من مانشستر سيتي إلى إيفرتون، نال الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وتصدر جناح «التوفيز»، الذي أتم الثلاثين من عمره هذا الأسبوع، قائمة صُنّاع الأهداف في الدوري خلال أغسطس، بعدما قدم 4 تمريرات حاسمة، وهو ضعف ما قدمه أي لاعب آخر في المسابقة خلال الفترة ذاتها.

سلوت أفضل مدرب

وفي فئة المدربين، فاز الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بجائزة أفضل مدرب عن شهر أغسطس، بعدما قاد فريقه لتحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات من الموسم.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يحرز فيها سلوت الجائزة، بعد أن تُوج بها للمرة الأولى في نوفمبر 2024، خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

«صاروخية سوبوسلاي» أفضل هدف

أما جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس، فكانت من نصيب المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول، عن هدفه المميز في شباك أرسنال.

وجاء الهدف من تسديدة صاروخية من مسافة 30 ياردة، تجاوزت الحائط البشري واستقرت في الزاوية العليا اليمنى للمرمى.

وبهذا الإنجاز، أصبح سوبوسلاي أول لاعب مجري يفوز بإحدى الجوائز الشهرية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.