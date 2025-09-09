شهدت مدينة لاس فيغاس الأمريكية مساء أمس حضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أول مواجهة وجهاً لوجه «Face Off» بين النجمين المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز والأميركي تيرينس كروفورد، وذلك قبل يوم من انطلاق أسبوع النزال التاريخي المرتقب يوم السبت القادم على لقب بطولة العالم الموحّدة للوزن فوق المتوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

إقبال جماهيري وإعلامي واسع

وحظي الحدث الذي حضره الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، بإقبال جماهيري وإعلامي واسع، حيث احتشدت أعداد كبيرة من الجماهير لمتابعة لحظة التقاء الملاكمين لأول مرة في أجواء حماسية تعكس ضخامة النزال الذي يُوصف بأنه «نزال القرن».

وأكد حضور المستشار تركي آل الشيخ الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة الملاكمة في المملكة، والنجاحات المتواصلة التي يحققها موسم الرياض في تنظيم أضخم الأحداث الرياضية العالمية.

ليلة تاريخية ينتظرها الملايين

ويُعد هذا الظهور الأول للوجهين المتنافسين قبل انطلاق أسبوع النزال، حيث يعيش الجمهور حول العالم، أجواءً حماسية استثنائية ما يشير إلى ليلة تاريخية ينتظرها الملايين، عندما يلتقي كانيلو وكروفورد على حلبة ملعب أليجانت في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.