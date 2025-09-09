أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حصل على أكثر من 8 ملايين يورو عائدات من الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2010، «واكا واكا»، التي أدتها المغنية الكولومبية شاكيرا بالتعاون مع فرقة «فرشلي غراوند» الجنوب أفريقية.

غموض حول إنفاق عائدات الأغنية

ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة «صنداي تايمز»، حصل فيفا على أكثر من 8 ملايين يورو من إيرادات أغنية كأس العالم 2010، وبينما يُصر الاتحاد على أنه أنفق هذه الأموال في إنشاء مراكز رياضية في أفريقيا، لم يتلقَّ أحد تفسيراً واضحاً حول كيفية استخدام تلك الأموال.

كان من المفترض أن يُعاد توزيع هذه العائدات على جمعيات خيرية تم اختيارها من قبل شاكيرا وفرقة «فرشلي غراوند»، لكن ذلك لم يحدث بشكل شفاف، بحسب الصحيفة.

أكثر من 4 مليارات مشاهدة

وتابعت أن الإيرادات التي حققتها الأغنية التي حصدت أكثر من 4 مليارات مشاهدة على «يوتيوب»، استُخدمت جزئياً في بناء مرافق رياضية في 15 دولة أفريقية، تحت مظلة جمعية يُقال إنها توقفت عن العمل منذ 2014.

وفي بيان، ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه استمر في استثمار عائدات حقوق النشر في تلك المراكز الرياضية، لكنه لم يحدد المبلغ الذي تم إنفاقه، بينما أكدت الفرقة الجنوب أفريقية التي شاركت في تسجيل الأغنية أنها لا تعرف كيف تم صرف الأموال التي حصل عليها «فيفا».