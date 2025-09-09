أكد الرئيس التنفيذي الجديد لنادي توتنهام هوتسبير، فيناي فينكاتيشام، أن عائلة لويس تنوي الاستمرار في ملكية النادي «عبر الأجيال»، وذلك بعد أن تم الكشف عن رفض محاولتين للاستحواذ على النادي.



شراكة عبر الأجيال

وفي تصريحاته للقنوات الرسمية للنادي أمس (الإثنين)، قال فينكاتيشام: «أستطيع أن أكون واضحاً تماماً بشأن هذا الموضوع. عائلة لويس واضحة جداً في نواياها، فهم يرون أن مشاركتهم في توتنهام هوتسبير ستكون طويلة الأمد، ويتوقعون أن تستمر عبر الأجيال».

وأضاف: «آمل أن يكون بيان النادي واضحاً بشكل لا لبس فيه، وهو أن توتنهام هوتسبير ليس للبيع».

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن يوم الخميس الماضي عن رحيل دانييل ليفي من منصب الرئيس التنفيذي، بعد نحو 25 عاماً من العمل داخل أسوار النادي.

تحولات ناجحة في عهد ليفي

وشهد توتنهام هوتسبير تحولاً جذرياً في عهد الرئيس التنفيذي السابق دانييل ليفي، فقد شارك في المسابقات الأوروبية في آخر 18 موسماً من أصل 20 موسماً، ليصبح أحد أشهر أندية كرة القدم في العالم، مستثمراً باستمرار في أكاديميته ولاعبيه ومرافقه، بما في ذلك ملعب جديد عالمي الطراز ومركز تدريب حديث.

كما شارك النادي بانتظام في أعلى المستويات، محققاً نجاحات باهرة، بما في ذلك فوزه أخيراً بلقب الدوري الأوروبي.