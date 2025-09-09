أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم تقدّمه بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نظيره المصري.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزاً ثميناً على إثيوبيا بهدفين دون رد، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مخاوف جدية

وأوضح الاتحاد الإثيوبي، في بيان رسمي، أنه قدّم الشكوى إلى «فيفا» عقب ما وصفه بحوادث سوء سلوك وقعت خلال المباراة، التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة.

وذكر البيان أن الشكوى الموجهة إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم تتضمن مخاوف جدية بشأن نقطتين أساسيتين؛ استخدام مؤشرات الليزر من قِبل الجماهير، وعدم احترام النشيد الوطني الإثيوبي من خلال إطلاق هتافات وصيحات استهجان أثناء العزف.

خطوة واحدة تفصل مصر عن حلم المونديال

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 19 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد 6 نقاط.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على بوركينا فاسو في مباراة الثلاثاء، لحسم التأهل رسمياً إلى كأس العالم 2026، قبل جولتين من نهاية التصفيات.