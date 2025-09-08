أوسيمين يضع نيجيريا تحت الضغط قبل قمة «بلومفونتين» التاريخية

تتجه الأنظار، مساء الثلاثاء، إلى ملعب فري ستيت في بلومفونتين، حيث يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع ضيفه النيجيري في مواجهة قد تكون فاصلة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.يتصدر «بافانا بافانا» المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة من سبع مباريات، متقدماً بخمس نقاط على بنين الوصيفة وبست على نيجيريا الثالثة، غير أن الصدارة ما زالت مهددة بسبب قضية لم تُحسم بعد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن إشراك تبوهو موكوينا أمام ليسوتو في مارس الماضي رغم تراكم إنذارين. وإذا قررت «فيفا» خصم ثلاث نقاط، سيتقلص الفارق بشكل كبير، ويعود الصراع ليشمل نيجيريا وبنين.نيجيريا تدخل اللقاء بغياب مؤثر لهدافها فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، الذي أصيب في القدم خلال مباراة الفوز على رواندا 1-0 يوم السبت الماضي، وغاب عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا. غياب مهاجم غلطة سراي يمثل ضربة قوية لخطط المدرب إريك تشيلي الذي يواجه أصلاً ضغوطاً بعد نتائج غير مقنعة في الأشهر الماضية. وسيعتمد المنتخب على بدائل مثل تولو أروكوداري، الذي سجل هدف الفوز على رواندا، إلى جانب خبرة أليكس إيوبي وأدمولا لوكمان وموسى سيمون.في المقابل، يخوض منتخب جنوب أفريقيا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه 3-0 على ليسوتو، إذ برز الظهير الأيسر أوبري موديبا في صناعة الهجمات، فيما أكد المهاجم لايل فوستر أن الضغط الحقيقي يقع على المطاردين. سلسلة النتائج الإيجابية مع المدرب هوغو بروس بلغت 16 مباراة بلا هزيمة منذ كأس الأمم الأفريقية، ما يعكس استقراراً واضحاً في الأداء، لكن الفريق يواجه بدوره بعض الغيابات؛ المدافع ثابو مولويسان تعرض لإصابة في الرأس ولم يتأكد لحاقه بالمباراة، كما تم استدعاء ثابيسو مونيايني لتعويض غياب الظهير الأيمن نايكو موبّي المصاب.التاريخ القريب بين المنتخبين يوضح حجم التكافؤ؛ ثلاث من آخر أربع مباريات رسمية انتهت بالتعادل 1-1، فيما حسمت نيجيريا لقاء ربع نهائي كأس الأمم بهدف متأخر لويليام تروست-إكونغ، قبل أن تتفوق بركلات الترجيح في نصف نهائي نسخة 2023.الفوز سيمنح جنوب أفريقيا فرصة تعزيز الصدارة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل المباشر، بينما لا يملك المنتخب النيجيري سوى خيار الانتصار لإبقاء آماله قائمة وتجنب سيناريو الغياب عن المونديال للنسخة الثانية على التوالي، وهو ما سيكون بمثابة انتكاسة كبرى لكرة القدم النيجيرية.